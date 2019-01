24. Januar 2019, 18:52 Uhr München Neuer Preis für junge Schauspieler

Ohne selbstlose Schauspieler hätten Filmstudenten und Nachwuchsregisseure große Probleme bei der Umsetzung ihrer Arbeiten. Um dieses Engagement zu würdigen, hat Andreas Gruber von der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) einen neuen Preis initiiert. Der Nachwuchs-Schauspielpreis ist am Donnerstag zum ersten Mal verliehen worden, im Rahmen der HFF-Jahreswerkschau für Branchen- und Medienvertreter. Die Auszeichnung für die beste Leistung einer Nachwuchsschauspielerin ging an Süheyla

Ünlü für ihre Rolle im HFF-Kurzspielfilm "Hayat - Leben" von Suli Kurban. "Hayat ist bezeichnenderweise auch der Name der Protagonistin - und genau dieses pralle Leben hat Süheyla Ünlü mit jeder Faser ihres Körpers ihrer Figur eingehaucht", lobte die Jury. Als bester Nachwuchsschauspieler wurde Moritz Leu für seine Rolle im Kurzspielfilm "Schlaf gut, du auch" von Christian Knie geehrt. Zur Begründung hieß es unter anderem: "An der Seite der - übrigens kongenialen - Svenja Jung gelingt ihm etwas in seiner Schwierigkeit oft Unterschätztes: nämlich mit feiner Leichtigkeit tiefgründig zu unterhalten." Die Preise sind jeweils mit 3000 Euro dotiert und wurden von den Jury-Mitgliedern Juliane Köhler, Stefany Pohlmann und Sebastian Stern in der Hochschule am Bernd-Eichinger-Platz 1 überreicht.