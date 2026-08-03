2025 registrierte das Bundeskriminalamt 6548 antisemitische Straftaten in Deutschland – davon 1661 allein in München, der einstigen „Hauptstadt der Bewegung“. Hier wurde der Hass auf Jüdinnen und Juden, auf Homosexuelle, auf Sinti und Roma und Fahnenflüchtige zur Staatssache.
Juden-Verfolgung in der NS-Zeit„Von jetzt ab existieren Sie nicht mehr!“
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Margarete Bihrle soll 1941 deportiert werden, doch ein Nachbar streicht ihren Namen heimlich von der Deportationsliste. Bis zum Ende des Kriegs verlässt sie ihre Münchner Wohnung nicht mehr – und überlebt als Unsichtbare.
Gastbeitrag von Alexandra Glöckl
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