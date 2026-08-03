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Juden-Verfolgung in der NS-Zeit„Von jetzt ab existieren Sie nicht mehr!“

Lesezeit: 5 Min.

Überlebte das Kriegsende und wurde 63 Jahre alt: Margarete Bihrle.
Überlebte das Kriegsende und wurde 63 Jahre alt: Margarete Bihrle. Münchner Stadtarchiv

Margarete Bihrle soll 1941 deportiert werden, doch ein Nachbar streicht ihren Namen heimlich von der Deportationsliste. Bis zum Ende des Kriegs verlässt sie ihre Münchner Wohnung nicht mehr – und überlebt als Unsichtbare.

Gastbeitrag von Alexandra Glöckl

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2025 registrierte das Bundeskriminalamt 6548 antisemitische Straftaten in Deutschland – davon 1661 allein in München, der einstigen „Hauptstadt der Bewegung“. Hier wurde der Hass auf Jüdinnen und Juden, auf Homosexuelle, auf Sinti und Roma und Fahnenflüchtige zur Staatssache.

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SZ PlusVon Katharina Riehl

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