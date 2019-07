8. Juli 2019, 18:28 Uhr München Monacensia erwirbt D.H.-Lawrence-Briefe

Das städtische Literaturarchiv Monacensia hat aus dem Nachlass des Schriftstellers Max Mohr 32 Briefe, sechs Postkarten und vier Widmungsexemplare des englischen Schriftstellers D.H. Lawrence an Max Mohr erworben. Dem Kauf hat der Kulturausschuss geschlossen zugestimmt. Mohr und Lawrence verband eine enge Beziehung, die sich in der Korrespondenz widerspiegele, heißt es in der Begründung. Mohr gehört zu den Sammlungsschwerpunkten der Monacensia. Eine vergleichbare Korrespondenz zwischen Lawrence und einem anderen deutschen Autoren gebe es nicht. Die Briefe gehören "zum Wertvollsten, was das Literaturarchiv der Monacensia von fremdsprachigen Autoren besitzt". Zudem komplettiere das Konvolut die Nachlass-Dokumente, die die Monacensia von Mohr bereits besitzt.