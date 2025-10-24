Werke von Kahlo, Rembrandt, Rubens: Das Bayerische Landeskriminalamt hat einen Kunstfälscher und seinen Komplizen festgenommen. Als Maler war er gut, als Verkäufer weniger.

Ein Museum sieht anders aus. Aber die Gemälde, die die Leiter der Ermittlungsgruppe „Dora Maar“ am Freitagmorgen im Münchner Landeskriminalamt präsentierten, haben auch nur auf den ersten Blick Museumsqualität. Angefertigt wurden sie von einem Kunstfälscher, der den Kunstfahndern der Polizei nach dem Hinweis eines Interessenten ins Netz ging.