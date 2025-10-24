Zum Hauptinhalt springen

Kriminalität60 Millionen Euro für einen Fake-Picasso

Lesezeit: 3 Min.

Es sieht aus wie ein Gemälde Pablo Picassos von seiner Freundin Marie-Thérèse Walter, es hätte zudem zwischen 35 und 60 Millionen Euro gekostet. Leider aber ist das Bild eine Fälschung.
Es sieht aus wie ein Gemälde Pablo Picassos von seiner Freundin Marie-Thérèse Walter, es hätte zudem zwischen 35 und 60 Millionen Euro gekostet. Leider aber ist das Bild eine Fälschung. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Werke von Kahlo, Rembrandt, Rubens: Das Bayerische Landeskriminalamt hat einen Kunstfälscher und seinen Komplizen festgenommen. Als Maler war er gut, als Verkäufer weniger.

Von Jörg Häntzschel

Ein Museum sieht anders aus. Aber die Gemälde, die die Leiter der Ermittlungsgruppe „Dora Maar“ am Freitagmorgen im Münchner Landeskriminalamt präsentierten, haben auch nur auf den ersten Blick Museumsqualität. Angefertigt wurden sie von einem Kunstfälscher, der den Kunstfahndern der Polizei nach dem Hinweis eines Interessenten ins Netz ging.

