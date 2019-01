25. Januar 2019, 18:47 Uhr München Kino der Kunst erst wieder 2020

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen will die künstlerische Leitung von "Kino der Kunst" in München mit der Entscheidung, das Festival auf das Frühjahr 2020 zu verschieben. Ein Grund für die Terminverlegung, heißt es in einer Pressemitteilung, sei die immer weiter nach vorne rückende und jetzt bereits im Mai eröffnende Biennale von Venedig, die zahlreiche Künstler von einer Teilnahme an "Kino der Kunst" abhalte. Zugleich würden mit der Verschiebung internationale Kooperationen und Projekte sowie das hauseigene "Zwischenspiel", das zwischen den großen Festivaleditionen abgehalten wird, inhaltlich aufgewertet. Fest steht, dass das Thema der Veranstaltung im nächsten Jahr "Verbotene Schönheit" lauten wird.