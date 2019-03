31. März 2019, 18:43 Uhr München Günstige Karten für Einkommensschwache

Die Inhaber des "München-Passes" können ab 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn an den Abendkassen sämtlicher Staatstheater sowie der Bayerischen Theaterakademie August Everding Eintrittskarten zum vergünstigten Restkartentarif erwerben, der sonst nur für Schüler, Studenten, Freiwilligendienstleistende und Auszubildende gilt. Das gab Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Sonntag bekannt. Der Theaterbesuch stelle eine zentrale Form der Teilhabe am kulturellen Leben dar, sagte Sibler. Der Eintrittspreis dürfe deshalb keine unüberwindbare Hürde für den Besuch einer Vorstellung sein. Mit der neu eingeführten Möglichkeit sollen die Türen für einen breiteren Publikumskreis geöffnet werde. Der München-Pass bietet Münchnern mit geringem Einkommen eine Vielzahl von Vergünstigungen bei städtischen Einrichtungen.