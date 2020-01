Friedrich Geiger wird zum 1. März neuer Professor für Historische Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Theater München. Der Wissenschaftler, der Musik, Historische und Systematische Musikwissenschaft sowie Lateinische Philologie in München und Hamburg studierte, leitete zuvor unter anderem das Forschungs- und Informationszentrum für verfemte Musik in Dresden. "Die Musikwissenschaft ist für alle Ausbildungsbereiche an unserem Haus relevant", erklärt Hochschulpräsident Bernd Redmann. Durch die besonderen Forschungsschwerpunkte Geigers erhoffe er sich jedoch auch sehr gute Anknüpfungspunkte zum "Ben Haim-Forschungszentrum", dessen Eröffnung für Ende März geplant sei.