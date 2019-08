5. August 2019, 18:49 Uhr München Förderpreise für Musiker und Tänzer

Den Kunstförderpreis 2019 in der Sparte "Musik und Tanz" erhalten die Münchner Cellistin Raphaela Gromes, die in Absberg geborene Organistin Angela Metzger und das Verworner Krause Kammerorchester (VKKO) sowie der Balletttänzer Alexsandro Akapohi, der am Staatstheater Nürnberg engagiert ist. Kunstminister Bernd Sibler lobte die Nachwuchsförderung als wichtige Säule bayerischer Kulturpolitik. Die Preise für Einzelkünstler sind mit je 6000 Euro dotiert, für Ensembles mit 10 000 Euro. Die Verleihung der diesjährigen Kunstförderpreise in den Sparten Bildende Kunst, Musik und Tanz, Literatur und Darstellende Kunst findet im November 2019 in München statt.