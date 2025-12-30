Die Welle im Eisbach München – inzwischen kennt sie nicht nur die ganze Welt, sondern, was weit schwerer ist, jedes Dorf in Deutschland. Sie – genauer, ihre Wiederherstellung – ist „umstritten“.
Eisbach in MünchenAuf der Empörungswelle
Lesezeit: 4 Min.
Ist der verhunzte Eisbach wirklich eine „Parabel auf den Zustand, in dem wir uns in Deutschland derzeit befinden“? Über die Erregbarkeit des Mainstreams, der alles den Bach runtergehen sieht.
Von Jost Kaiser
Ukraine:Eine neue Bühne für die Invasoren
Das zerbombte Theater von Mariupol wurde wiedereröffnet – nun unter Leitung der Besatzer. Bilder von einem Ort, der wie kein Zweiter für die Grausamkeit des russischen Krieges steht.
Lesen Sie mehr zum Thema