2. November 2018, 18:57 Uhr München Ehrenpreis für Trotta

Margarethe von Trotta, 76, wird an diesem Sonntag mit dem Metropolis-Regiepreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. In der Hochschule für Fernsehen und Film wird ihr deshalb eine Retrospektive gewidmet (3. und 4. November). Alle Vorführungen, darunter "Hanna Arendt" und "Die bleierne Zeit", sind kostenlos. Am Sonntag, 13.30 Uhr, spricht sie bei den "Tagen der Regie" mit der Regisseurin Dagmar Hirtz. Am Sonntagabend werden dann die Metropolis-Preise vergeben (geschlossene Veranstaltung).