26. Februar 2019, 18:46 Uhr München Drehbeginn für zweite Staffel von "Hindafing"

Vom Rathaus in den Landtag: Alfons Zischl ist zurück, nach seinem Rücktritt als Bürgermeister von Hindafing wird der korrumpierbare Lokalpolitiker Landtagsabgeordneter in München. Maximilian Brückner spielt ihn auch in der zweiten Staffel von "Hindafing", seit dieser Woche wird in München und Umgebung gedreht. Die erste Staffel der preisgekrönten Serie wurde 2017 im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt, die Dreharbeiten für die sechs neuen Folgen dauern noch bis Mitte April. Neben Brückner sind wieder Katrin Röver, Andreas Giebel, Petra Berndt und Heinz Josef Braun mit von der Partie. Die Drehbücher schrieben Niklas Hoffmann, Rafael Parente und Boris Kunz, Letzterer führt auch Regie. Die Ausstrahlung der neuen "Hindafing"-Folgen ist von Herbst 2019 an im Bayerischen Fernsehen geplant.