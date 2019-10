Anthony Bramall bleibt weitere vier Jahre Chefdirigent des Gärtnerplatztheaters in München. Gemeinsam mit dem Intendanten Josef E. Köpplinger habe er die Vertragsverlängerung bis 2023 unterzeichnet, teilte das Staatstheater mit. Bramall ist seit September 2017 im Amt. Er gilt als jener Allrounder, den ein Haus wie das Gärtnerplatztheater braucht: Er hat einen Namen als Interpret des deutschen Repertoires, Wagner und Strauss, sowie Mahler und Bruckner, sein Durchbruch an Opernhäusern, wie in Dresden und am Nationaltheater in München, erfolgte mit Rossini und Puccini. Er sei ein wunderbarer Dirigent, der es verstehe, sowohl sein Orchester, als auch sein Publikum mitzureißen, sagte Kunstminister Bernd Sibler (CSU) über den Orchesterchef. Für das Gärtnerplatztheater sei er eine Idealbesetzung.