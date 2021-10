Von Gerhard Matzig

Die Baukostenexplosionen haben die deutsche Öffentlichkeit zuletzt erschüttert wie eine Actionserie mit Hang zur Einfalt und zur Pyrotechnik. Die Elbphilharmonie in Hamburg: Boom! Das Deutsche Museum in München: Bang! Der Bischofssitz in Limburg, der Flughafen in Berlin, das Museum in, tja, Berlin, der Busbahnhof in, schon wieder, Berlin, der Bahnhof in Stuttgart, die Feuerwache in Nürnberg, das Stadion in Augsburg: Pow, paff, peng!