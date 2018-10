1. Oktober 2018, 19:01 Uhr München Bach-Chor singt in Israel

Insgesamt zehn Konzerte wird der Münchner Bach-Chor ab Donnerstag, 4. Oktober, in Israel geben. Eingeladen wurden sie, das Auftaktkonzert von Zubin Mehtas letzter Saison als Musikalischer Direktor des Israel Philharmonic Orchestra mitzugestalten. Mehta wird die Leitung an Lahev Shani übergeben. Mit dem Bach-Chor geplant sind bis zum 15. Oktober sechs Termine im Bronfman Auditorium in Tel Aviv, ein Auftritt im International Convention Centre in Jerusalem und zwei im Haifa Auditorium in Haifa. Auf dem Programm stehen unter anderem Mozarts Krönungsmesse, die Premiere von Uri Breners "The Prophet" und Schumanns Klavierkonzert a-Moll mit Martha Argerich. Immer wieder war der Bach-Chor in den vergangenen Jahren unterwegs als Botschafter deutscher Kultur.