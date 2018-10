29. Oktober 2018, 18:45 Uhr München Afrofuturistische Visionen

Der westliche weiße Mann als Repräsentant des Humanismus steht nicht erst seit gestern in Frage. Auch Künste und Wissenschaften machen sich an eine Neubewertung. Diesem Thema widmet sich die diesjährige Vortragsreihe des CX Centrums für Interdisziplinäre Studien an der Kunstakademie. Zu Gast an diesem Dienstag, 30. Oktober, ist der avantgardistische Filmemacher Jean-Pierre Bekolo. Sein Vortrag "Afrofuturistische Visionen des Menschlichen" beginnt um 19 Uhr in der Aula im Altbau der Akademie der Bildenden Künste, Akademiestraße 2.