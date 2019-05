31. Mai 2019, 18:54 Uhr München Adler kurz vor der Landung

Die "Eagles" sind nicht mehr die "Eagles". Noch einmal spielt die modellierte Band in der Olympiahalle

Von Jürgen Moises

Wir sind wegen euch hier und wegen der Songs. Das sagt Don Henley relativ am Anfang. Dass sie "eine andere Band" seien, fügt der Schlagzeuger, Gitarrist und Sänger der Eagles in der ausverkauften Olympiahalle ebenfalls hinzu. Und es klingt fast ein klein bisschen entschuldigend. Tatsächlich hat sich besetzungsmäßig einiges getan bei der 1971 gegründeten Gruppe, die sich mit ihrem harmonischen und kuschelweichen Westcoast-Sound und Hits wie "Hotel California" einen Platz in der Ruhmeshalle der Rockmusik erspielt hat. Nach dem überraschenden Tod des Sängers und Gitarristen Glenn Frey vor drei Jahren ist jedenfalls nur noch Henley als Gründungsmitglied übrig. Damals hieß es, er wolle die Band auflösen. Aber dann überlegte er es sich noch einmal anders, nahm als Ersatz für Glenn Frey dessen Sohn Deacon mit in die Band sowie den Country-Musiker Vince Gill.

In einer neunköpfigen Tour-Besetzung und teilweise noch zusätzlich von fünf Bläsern unterstützt, standen die Eagles nun auf der Bühne. Neben Henley, Grey und Gill waren mit dem Gitarristen Joe Walsh und dem Bassisten Timothy B. Schmit immerhin zwei Musiker dabei, die ebenfalls schon seit den Siebzigern bei den Eagles spielen. Also wenn man außen vor lässt, dass es die Band nach einer ersten Auflösung 1980 vierzehn Jahre lang nicht gab. Auch jetzt spricht Henley von der möglicherweise letzten Tour. Und wenn man bedenkt, dass er, Schmit und Walsh alle drei inzwischen 71 Jahre alt sind, ist das nicht mal so unwahrscheinlich.

Beim Konzert in München liefern sie in zweieinhalb Stunden jedenfalls noch einmal alle großen Hits ab. "Hotel California", "Desperado" und "Best Of My Love" gibt es als Zugaben, "Life In The Fast Lane" als ersten Rausschmeißer, "Tequila Sunrise" und "Heartache Tonight" sind ebenfalls dabei. Den Anfang macht aber das Steve-Young-Cover "Seven Bridges Road", und auch danach werden mit Songs von James Gang und Vince Gill einzelne Covers eingestreut. Neue Songs, die gibt es nicht, und auch das 2007 erschienene, einzige Studioalbum der letzten 40 Jahre "Long Road Out Of Eden", auf dem die Eagles mit düsteren, sozialkritischen Texten überraschten, fällt komplett raus. Stattdessen wird mit zeitweise sechs Gitarren und sieben Stimmen die Vergangenheit zelebriert.

Als gefühlter Held des Tages tut sich dabei Joe Walsh hervor. Im schwarzen Westernhemd lebt er als Gitarrist in Songs wie "In The City" seine Rock'n'Roll-Neigungen aus und auch seine leichte Quengelstimme hebt sich vom vorherrschenden Wohlklang ab. Bei "Those Shoes" singt Walsh über einen Vocoder, einem Song, der mit seinem Off-Beat, den zurückgenommenen Gitarren einen leichten Achtziger-Touch hat und aus dem Eagles-Katalog herausfällt. Womit er vielleicht die Krisenzeit Ende der Siebziger repräsentiert. Aber um Krisen soll es bei diesem Konzert nicht gehen, sondern es wird die Vergangenheit gefeiert. Zu Ehren von Glenn Frey, und zur Freude der Fans, die ihre Helden mit Standing Ovations feiern. Und wer weiß: Vielleicht sieht man die Eagles ja doch in zwei Jahren und damit zu ihrem 50. Geburtstag wieder.