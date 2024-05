Die Autorin Sivan Ben Yishai hat zum zweiten Mal den renommierten Mülheimer Dramatikpreis gewonnen. Die Jury ehrte am späten Samstagabend ihr Stück "Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert". Das Stück, das am Schauspiel Hannover uraufgeführt worden war, sei ein "knapp, elegant und treffend" geschriebener "großer Anklagetext", lobte die Jury in ihrer traditionell öffentlichen Sitzung.