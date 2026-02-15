Marco Rubios Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz war durchdacht und hintergründig. Auf die erste Erleichterung – keine Aufkündigung des transatlantischen Bündnisses! – folgten Close Readings, die ernüchterten. Das Beistandsversprechen des Artikels 5 der Nato-Verträge wurde nicht ausdrücklich bekräftigt. Überhaupt fehlte neben der Anrufung amerikanischer Stärke, der sich Europa anschließen solle, viel von der diplomatischen Deutlichkeit in konkreten Fragen – vor allem zu Russland und der Ukraine –, die man von einem Außenminister hätte erhoffen können. Mehr amerikanische Dominanz, weniger Wechselseitigkeit: So soll es künftig im Bündnis weitergehen, das war die Ansage.