Münchner SicherheitskonferenzDer Westen, den er meint

Lesezeit: 5 Min.

Vor allem das Christentum lag Marco Rubio auf der Sicherheitskonferenz am Herzen, in seiner Interpretation gehören dazu der Kölner Dom, Dante und Shakespeare, Leonardo da Vinci, Mozart und schließlich die „Rolling Stones“.
Vor allem das Christentum lag Marco Rubio auf der Sicherheitskonferenz am Herzen, in seiner Interpretation gehören dazu der Kölner Dom, Dante und Shakespeare, Leonardo da Vinci, Mozart und schließlich die „Rolling Stones“. (Foto: Alex Brandon/Reuters)

US-Außenminister Rubio sprach in München leidenschaftlich über die „westliche Zivilisation“. Das rührte einige. Nur zur Klarstellung: Er hält es ersichtlich mit dem Geschichtsbild von Mel Gibson, es geht da weniger um die Werte der französischen Aufklärung.

Essay von Gustav Seibt

Marco Rubios Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz war durchdacht und hintergründig. Auf die erste Erleichterung – keine Aufkündigung des transatlantischen Bündnisses! – folgten Close Readings, die ernüchterten. Das Beistandsversprechen des Artikels 5 der Nato-Verträge wurde nicht ausdrücklich bekräftigt. Überhaupt fehlte neben der Anrufung amerikanischer Stärke, der sich Europa anschließen solle, viel von der diplomatischen Deutlichkeit in konkreten Fragen – vor allem zu Russland und der Ukraine –, die man von einem Außenminister hätte erhoffen können. Mehr amerikanische Dominanz, weniger Wechselseitigkeit: So soll es künftig im Bündnis weitergehen, das war die Ansage.

