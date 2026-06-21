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KlassikMozart in Love

Lesezeit: 2 Min.

Die leicht geneigten Violinschlüssel verraten den Meister: Eine Seite aus dem jetzt entdeckten Manuskript mit unbekannten Stücken Mozarts für Flöte und Harfe.
Die leicht geneigten Violinschlüssel verraten den Meister: Eine Seite aus dem jetzt entdeckten Manuskript mit unbekannten Stücken Mozarts für Flöte und Harfe. Jérémy Halkin/picture alliance/dpa

In Paris wurde ein unbekanntes Stück des berühmten Komponisten entdeckt: Der hatte es 1778 für eine von ihm verehrte Harfenistin komponiert. Die Liebe allerdings verließ ihn bald.

Von Egbert Tholl

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Der österreichische Rundfunk (ORF) berichtet von einem Jahrhundertfund: Ein bislang unbekanntes Stück von Mozart wurde entdeckt! Bei näherer Betrachtung allerdings hat man nicht unbedingt das Gefühl, die Musikgeschichte müsse nun umgeschrieben werden. Tatsächlich handelt es sich bei dem Fund um Unterrichtsmaterial – immerhin erstaunlich, dass es sich bis heute erhalten hat. Es stammt aus dem letzten Aufenthalt Mozarts in Paris 1778.

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