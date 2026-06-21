In Paris wurde ein unbekanntes Stück des berühmten Komponisten entdeckt: Der hatte es 1778 für eine von ihm verehrte Harfenistin komponiert. Die Liebe allerdings verließ ihn bald.

Der österreichische Rundfunk (ORF) berichtet von einem Jahrhundertfund: Ein bislang unbekanntes Stück von Mozart wurde entdeckt! Bei näherer Betrachtung allerdings hat man nicht unbedingt das Gefühl, die Musikgeschichte müsse nun umgeschrieben werden. Tatsächlich handelt es sich bei dem Fund um Unterrichtsmaterial – immerhin erstaunlich, dass es sich bis heute erhalten hat. Es stammt aus dem letzten Aufenthalt Mozarts in Paris 1778.