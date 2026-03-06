Zum Hauptinhalt springen

Neues Morrissey-AlbumDie Brigitte Bardot des Pop

Lesezeit: 2 Min.

Stimme stimmt, aber Tolle und Haut werden dünner: Morrissey bei seinem Konzert in London.
Stimme stimmt, aber Tolle und Haut werden dünner: Morrissey bei seinem Konzert in London. Alamy Stock Photos / Cristina Massei/mauritius images

Morrissey hat mal wieder ein neues Album – nach sechs Jahren und noch mehr Kontroversen. Es ist in jeder Hinsicht ein Alterswerk.

Von Peter Richter

Er sei nun im sechsten Jahr schwanger, verkündete Steven Patrick Morrissey, genannt Morrissey, vergangenen Samstag vor 17 500 Menschen bei seinem hoffnungslos ausverkauften Konzert in London, von dem es auf Youtube ungefähr ebenso viele Mitschnitte gibt. Geburtstermin sei Freitag, der 6. März, dann werde er die Beine spreizen und ein neues Album das Licht der Welt erblicken lassen.

