Er sei nun im sechsten Jahr schwanger, verkündete Steven Patrick Morrissey, genannt Morrissey, vergangenen Samstag vor 17 500 Menschen bei seinem hoffnungslos ausverkauften Konzert in London, von dem es auf Youtube ungefähr ebenso viele Mitschnitte gibt. Geburtstermin sei Freitag, der 6. März, dann werde er die Beine spreizen und ein neues Album das Licht der Welt erblicken lassen.