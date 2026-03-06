Er sei nun im sechsten Jahr schwanger, verkündete Steven Patrick Morrissey, genannt Morrissey, vergangenen Samstag vor 17 500 Menschen bei seinem hoffnungslos ausverkauften Konzert in London, von dem es auf Youtube ungefähr ebenso viele Mitschnitte gibt. Geburtstermin sei Freitag, der 6. März, dann werde er die Beine spreizen und ein neues Album das Licht der Welt erblicken lassen.
Neues Morrissey-Album
Morrissey hat mal wieder ein neues Album – nach sechs Jahren und noch mehr Kontroversen. Es ist in jeder Hinsicht ein Alterswerk.
Von Peter Richter
Der britische Sänger Morrissey wurde mit den "Smiths" zu einer Indierock-Ikone der Achtziger. Zuletzt fiel er immer wieder durch rechte Pöbeleien auf. Jetzt gastiert er eine Woche am New Yorker Broadway.
