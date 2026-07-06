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Nachruf auf Moritz de Hadeln„Ich bin Kettenraucher, trinke Whisky und liebe meine Arbeit“

Lesezeit: 2 Min.

Moritz de Hadeln führte die Berlinale durch die Spätphase des Kalten Kriegs und die Jahre nach dem Mauerfall.
Moritz de Hadeln führte die Berlinale durch die Spätphase des Kalten Kriegs und die Jahre nach dem Mauerfall. Imago

Moritz de Hadeln war über zwanzig wilde Jahre Chef der Berlinale, leitete außerdem die Filmfestivals in Locarno und Venedig. Jetzt ist er im Alter von 85 Jahren gestorben.

Von David Steinitz

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Als Chef eines großen Festivals steht man ständig unter Strom. Egal, was man macht, alle meckern: die Filmemacher, die Politiker, die Journalisten, die Sponsoren. Wie er mit dem Druck umgehe, der von allen Seiten auf ihn ausgeübt werde, wurde Moritz de Hadeln kurz vor seiner letzten Berlinale im Jahr 2001 vom Tagesspiegel gefragt. Die Antwort, kurz und bündig: „Ich bin Kettenraucher, trinke Whisky und liebe meine Arbeit.“

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