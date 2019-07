1. Juli 2019, 14:55 Uhr Zum Tod von Guillermo Mordillo Hoffnung geben angesichts des unausweichlichen Schicksals

Die knollennasigen Geschöpfe von Mordillo lebten von der kindlichen Überzeugung, unbedingt fliegen zu wollen - bevor sie abstürzten. Über einen, der die Verlorenheit des Individuums umarmen konnte.

Nachruf von Martin Zips

Eine dunkle Vorortsiedlung, trostlos schlängeln sich unzählige Spitzgiebelhäuser an Straßen ohne Grün entlang. Mitten im traurigen Einheitsgrau hat ein winziges, knollennasiges Wesen gewagt, sein Dach in geschwungenen, rosa-violetten Wellen zu bemalen. Die Leiter lehnt noch an der Hauswand. Doch schon wird es abgeführt. Mit Schlagstock ins Polizeifahrzeug begleitet. Die wohl berühmteste Zeichnung des großen argentinischen Cartoonisten Guillermo Mordillo y Melendez stammt aus dem Jahr 1973.

Damals und weit hinein in die Achtzigerjahre war Mordillo für die deutsche Dauerwellen-Jugend schließlich das, was heute vielleicht Pokémons sind, oder Gifs und Sticker in den Whats-App-Gruppen: omnipräsente Alltagsoptik.

Mordillos Giraffen schmückten, nachgezeichnet, Federmäppchen und Schulranzen. Sie prangten auf Stiften und Radiergummis, Wandkalendern und Hausaufgabenbüchern. Mordillo war überall. Wöchentlich im Stern, auf Wandpostern in Kinderzimmern, auf Postkarten, auch animiert im Fernsehen und später auf den Infoscreens der U-Bahnhöfe.

Sein großes Thema, die Verlorenheit des Individuums, verband ihn mit seinem französischen Zeitgenossen Jean-Jacques Sempé - ihre Geburtstage liegen nur wenige Stunden auseinander. Mordillos Welten aber waren poppiger, weicher, harmloser. Manche würden sagen: kommerzieller. Und anders als Sempé hatte es Mordillo gar nicht nötig, seine Werke zu verkaufen. Er konnte allein von den Lizenzen leben.

Als Sohn ausgewanderter Spanier kam Mordillo 1932 in der Nähe von Buenos Aires zur Welt. Wegweisend für sein weiteres Leben war der Besuch einer Filmvorführung. Als Sechsjähriger sah er zusammen mit seiner Mutter Disneys "Schneewittchen" - und noch im Kinosaal beschloss er, Zeichner zu werden. Auch später verschwieg Mordillo nie, dass er sich die Nase, das Erkennungszeichen seiner von üppig bunter Natur, Technik und Architektur gebeutelten, stets farblosen Männchen von Disneys Zwergen geklaut hatte. Vor allem die Szene, in der sich deren Riechorgane aus Verwunderung über die schlafende Riesin über die Bettkante schoben, sei ihm nie aus dem Kopf gegangen, erzählte er einmal. Und ja, er sah darin immer auch etwas Erotisches.

Mit 15 Jahren hatte er sich sein erstes Geld mit kleinen Bildergeschichten verdient, in Lima arbeitete er fünf Jahre als Werbezeichner und Art-Direktor einer internationalen Agentur. Optisch erinnern viele seiner Arbeiten aus dieser Zeit an die Cartoons von Ub Iwerks oder Tex Avery, aber auch für seine eigene Kreation, das Mordillo-Männchen, gibt es bereits erste Belege.

Wie seine Kollegen Tomi Ungerer und Sempé landet auch Mordillo schließlich vorübergehend in New York: Paramount Pictures macht ihn für die Trickfilmserie "Popeye" zum "Assistenten für Animation". Glücklicher wird er später in Europa, wo er während einer Reise in Paris 1963 von einem Postkartenverleger eingestellt wird und 17 Jahre lang bleibt. Paris Match und andere französische Magazine beginnen seine - mittlerweile zum Markenzeichen gewordenen - Männchen-Motive zu drucken. Ab Ende der 1960er-Jahre auch der deutsche Stern.

In Deutschland ist sein Erfolg am größten, was er selbst am wenigsten versteht. Loriots Zeichnungen findet er schließlich: "schwer verständlich". Aber auch woanders liebt man Mordillo. Der französische Pantomime Marcel Marceau etwa lobt die "Zärtlichkeit" in seinen Bildern, die einem Hoffnung gebe "angesichts des unausweichlichen Schicksals, das über unseren Köpfen hängt". Die britische Schauspielerin Jane Birkin beobachtete bei Mordillos Figuren die "kindliche Überzeugung" unbedingt fliegen zu wollen - bevor sie schließlich abstürzten. Und der brasilianische Fußballspieler Pelé empfand beim Betrachten von Mordillos - sich in Labyrinthen, auf Bergen oder gewaltigen Kugeln verirrt habenden - Figuren "eine ähnliche Freude wie beim Toreschießen".

Ja, Mordillos Kunst war zeitweise derart populär, dass die bayerischen Christsozialen im Jahr 2007 eine Pressemitteilung versehentlich mit "Zeter und Mordillo" überschrieben. Eigentlich hatten sie sich dort über das Zeter und Mordio bei der SPD lustig machen wollen.

Dialoge ließ er nur gelten, wenn sie von Woody Allen stammten

Privat war der sportbegeisterte, in Monaco, Frankreich und auf Mallorca lebende Sohn eines Elektrikers und einer Hausangestellten stets ein leidenschaftlicher Familienmensch. Fast 50 Jahre mit der gleichen Frau verheiratet und begeistert von seinen Kindern, die Tochter wurde Designerin, der Sohn ging in die Automobilbranche. Seinen abendlichen Rotwein liebte er ebenso wie das Fernsehen, dessen Bild er gerne auf Schwarzweiß drehte und den Ton abstellte, weil ihm das besser gefiel. Dialoge ließ er nur gelten, wenn sie von Woody Allen stammten.

Wollte nicht auch sein neben Chaplin größtes Vorbild Federico Fellini ursprünglich einmal Cartoonist werden? In Rom, so hat Mordillo einst erzählt, sei er einmal zufällig von Fellini auf der Straße angesprochen worden. Fellini habe ihn gefragt, wie spät es sei und Mordillo sei so perplex gewesen, dass er einfach nur geantwortet habe: "8.30 Uhr." Mehr nicht. Wie konnte er nur? Er hätte ihm von all seinen Lieblingsszenen berichten können.

Jetzt, da Guillermo Mordillo y Melendez im Alter von 86 Jahren auf Mallorca gestorben ist, stellt sich die Frage, was aus seinem gewaltigen, mehrere zehntausende Zeichnungen umfassenden Werk wird. Dass sein großer Traum von einem eigenen Museum - wie das von Tomi Ungerer in Straßburg - doch einmal Wirklichkeit wird, das hat er nicht erlebt.