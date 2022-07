Von Nils Minkmar

Frankreich ist sich selbst ein Rätsel. In kaum einem anderen Land Europas besteht ein so großer Unterschied zwischen dem, wie man gerne wäre - aufgeklärt, elegant, Vorreiter menschlicher Emanzipation und Pionier des Fortschritts - und den trüben Zumutungen des Alltags. Der letzte Präsidentschaftswahlkampf zog noch mal alle ganz schön runter, denn er geriet zu einem wüsten Politzirkus, in dem es vor allem um die Gedanken der extremen Rechten, um mehr oder weniger verhüllten Rassismus ging. Im Fernsehen war also monatelang von nichts anderem die Rede als von Zuwanderung und "Überfremdung", während jeder Spaziergang durch eine französische Stadt belegt, dass der multikulturelle Alltag eigentlich ganz idyllisch gelebt wird.