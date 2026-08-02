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NachrufDas Drama des einfachen Lebens

Lesezeit: 4 Min.

Monika Helfer im Jahr 2021.
Monika Helfer im Jahr 2021. Sebastian Gollnow/dpa

Mit ihren Romanen über die Schicksale in ihrer Familie im Vorarlberg hat sie eine enorme Leserschaft für sich gewonnen: Jetzt ist die Schriftstellerin Monika Helfer nach einem Sturz gestorben.

Von Marie Schmidt

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„Die Erinnerung muss als heilloses Durcheinander gesehen werden“, schrieb Monika Helfer: „Erst wenn man ein Drama daraus macht, herrscht Ordnung.“ Da war sie über siebzig Jahre alt und hatte beschlossen, hatte sich überreden lassen, die Erinnerungen an ihre Familie endlich zum Drama zu machen. Zu ihrer ganz eigenen Art von Drama: bescheiden, pietätvoll, in kurzen und scheinbar einfachen Sätzen – die in Wahrheit am schwersten zu schreiben sind.

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