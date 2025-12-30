Artemis-II-Mondmission : Esa-Chef: Deutscher Astronaut soll zum Mond fliegen

Die Esa will bei einer der geplanten Artemis-Missionen einen Deutschen zum Mond schicken. Neben Deutschland erhalten auch Frankreich und Italien je ein Ticket für die Mondmissionen. Wer genau mit zum Mond darf, sagte Esa-Chef Aschbacher nicht.