Die Schlagersängerin Elvira Fischer, nicht zu verwechseln mit Helene Fischer, und der Philosoph Friedrich Nietzsche teilen sich ein Comeback. 2026 wird auch ihr Jahr. Kraft der vital aufflammenden Mond-Sehnsucht, die von staatlichen wie privaten Raumfahrtprogrammen, Besiedelungsplänen und einer geradezu außerirdisch anmutenden Geopolitik untermauert wird. Sinnvoll oder sinnlos? Das ist die Frage.
2026 wird das Jahr, in dem wir den Weltraum wieder in den Blick nehmen. Was das bringt? Im schlimmsten Fall aufgewärmte Teflon-Mythen, im besten Fall eine neue Zukunftslust.
Von Gerhard Matzig
Artemis-II-Mondmission:Esa-Chef: Deutscher Astronaut soll zum Mond fliegen
Die Esa will bei einer der geplanten Artemis-Missionen einen Deutschen zum Mond schicken. Neben Deutschland erhalten auch Frankreich und Italien je ein Ticket für die Mondmissionen. Wer genau mit zum Mond darf, sagte Esa-Chef Aschbacher nicht.
