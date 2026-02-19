Zum Hauptinhalt springen

Andrew Mountbatten-WindsorShakespeare für Arme

Lesezeit: 4 Min.

In den Epstein Files taucht Andrew auf Fotos über einer Frau kniend auf. Aber seine Beteiligung am pädosexuellen Netzwerk des Amerikaners war nicht der Grund für seine Verhaftung.
In den Epstein Files taucht Andrew auf Fotos über einer Frau kniend auf. Aber seine Beteiligung am pädosexuellen Netzwerk des Amerikaners war nicht der Grund für seine Verhaftung. (Foto: Jon Elswick/AP)

Als Royalist ist man einiges gewohnt, aber der fast beispiellose Untergang des Prinzen Andrew in Sandringham trifft besonders. Denn hier kommt zum Widerlichen das Hochprofane.

Von Willi Winkler

William Shakespeare macht es sich einfach und (nach fünf Akten) kurzen Prozess: Richmond sticht hinter der Bühne den vielfachen Mörder Richard III. ab. Vergeblich hatte der „Bluthund“ nach der verlorenen Schlacht gebettelt, wollte sein Königreich drangeben für ein Pferd, er war verloren, seine zahlreichen Verbrechen, die ihm auf den Thron verholfen hatten, rächten sich zum guten Schluss doch.

Zur SZ-Startseite

Epstein Files
:Wieder sind die Frauen nichts als „Material“

Sie wurden wie Waren angeboten: In den Epstein Files lässt sich nachlesen, wie Männer über die Mädchen gesprochen haben, die sie missbrauchten. Was die Weltöffentlichkeit jetzt an den Akten fesselt, sind die Täter - das Schicksal der Opfer gerät dabei einmal mehr zur Nebensache.

SZ PlusVon Jörg Häntzschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite