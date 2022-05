Von Eckhart Nickel

Mona Lisa hat die unsterbliche Hülle des berühmtesten Lächelns der Welt heimlich verlassen, in Wahrheit frönt sie als frustrierter Acid-House-Teenager in London dem rebellischen Plattenkauf auf dem Kensington Market, um endlich das auszuleben, was ihr all die Jahrhunderte wie nichts sonst gefehlt hat: die Traurigkeit.