Ein Hip-Hop-Konzert bei den Salzburger Festspielen? Das hat es noch nicht gegeben. Die Musik geht schon los, wenn die Zuschauer im Landestheater noch ihre Plätze suchen, was in diesem Fall ein bisschen verwirrend ist, weil ein Teil des Publikums auf der Bühne platziert wird, sodass diese Zuschauer denen im Parkett direkt gegenüber sitzen. Die Spielfläche liegt als großes Einfallstor zwischen ihnen: ein offener, etwa zwei Meter tiefer Leuchtkasten, den man auch als die Rahmung eines überdimensionierten Bildschirms deuten könnte (Bühne: Florian Lösche).