Verurteilter iranischer Regisseur Rasoulof in Cannes:Zeugnis aus der Finsternis

Der Regisseur Mohammad Rasoulof ist verurteilter Regimegegner in Iran. Nach seiner Flucht präsentiert er in Cannes seinen erschütternden, heimlich gedrehten Film "The Seed of the Sacred Fig".

Von David Steinitz

Dass ein Regisseur die Weltpremiere seines eigenen Films besucht, ist in der Regel keine Überraschung. Im Fall von Mohammad Rasoulof ist es aber eine kleine Sensation. Der 52-Jährige präsentierte am Freitagnachmittag zum Endspurt des Festivals in Cannes sein Drama "The Seed of the Sacred Fig".