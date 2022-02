Von Kurt Kister

Juli 1972, die Landstraße nach Ampermoching. Es hat an die 30 Grad. Am Straßenrand schiebt einer ein Mofa mit einem Platten in Richtung Hebertshausen. Das Mofa hat eine verchromte Rückenlehne, einen vorschriftswidrigen Doppelsattel, einen hochgezogenen Lenker und einen gelb lackierten Tank. Es erinnert ein wenig an ein motorisiertes Bonanza-Fahrrad, was allerdings eine Assoziation ist, die den Mofabesitzer vor 50 Jahren nahezu tödlich beleidigt hätte. Für ihn war die aufgemotzte Zündapp die Antwort des pubertierenden Führerscheinlosen auf Peter Fondas Harley.