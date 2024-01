Ode an die Sprungfeder

Alles so weich: Für Beziehungstherapien kann man sich kein besseres Reharmonisierungsmöbel vorstellen als den mit Stoff oder Leder weich ummantelten Beistelltisch "Echo" der Firma Cor.

Von Gerhard Matzig

Der Beistelltisch "Echo", den die Firma Cor Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG mit Sitz in Ostwestfalen zur aktuellen Kölner Möbelmesse präsentiert, ist die deutsche Antwort auf den Cybertruck von Tesla. Ein fernes Echo sozusagen - und ein herzlicher Gruß aus Rheda-Wiedenbrück nach Texas, wo kürzlich der erste Cybertruck ausgeliefert wurde. Am Fuß wird das aparte Tischchen mit Stoff oder Leder weich ummantelt, die naturfarblich gestaltete Glasplatte oben ist sanft eingefasst. Das Design stammt von Lukas Heintschel.