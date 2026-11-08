Zum Hauptinhalt springen

Modernes LebenDer Feind in meinem Kühlschrank

Lesezeit: 3 Min.

Ein Werk des Graffitikünstlers Banksy in England.
Ein Werk des Graffitikünstlers Banksy in England.
Banksy

Kühltheken: manipuliert. Marshmallows: gefährlich. Flugpläne: obsolet. Unis: gehackt. Methoden und Motive der Angreifer sind unklar. Aber es eint sie ihr Ziel: Angst im Alltag.

Von Gerhard Matzig

SZ bei Google bevorzugen

Am Beginn von Jacques Tatis bis heute zeitlos modernem, hinreißenden Film „Mon oncle“ wird der Alltag in seiner vormodernen Form beschworen: streunende Hunde, gepflasterte Gassen, ein Pferdefuhrwerk. Im Zentrum des Films aus dem Jahr 1958 steht aber ein modernes Haus, ausgestattet mit technischen Raffinessen, die den Alltag erleichtern. Theoretisch.

Zur SZ-Startseite

Klimawandel
:Wie trauert man um einen Bach?

Bis zum Sommer war da ein idyllischer Wassergraben hinterm Haus, jetzt ist er ausgetrocknet, vielleicht für immer. Wie geht man mit solchen Verlusten um? Literatur und Philosophie haben Ideen – und zwar ziemlich radikale.

SZ PlusEssay von Kathleen Hildebrand

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite