Am Beginn von Jacques Tatis bis heute zeitlos modernem, hinreißenden Film „Mon oncle“ wird der Alltag in seiner vormodernen Form beschworen: streunende Hunde, gepflasterte Gassen, ein Pferdefuhrwerk. Im Zentrum des Films aus dem Jahr 1958 steht aber ein modernes Haus, ausgestattet mit technischen Raffinessen, die den Alltag erleichtern. Theoretisch.
Modernes LebenDer Feind in meinem Kühlschrank
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Kühltheken: manipuliert. Marshmallows: gefährlich. Flugpläne: obsolet. Unis: gehackt. Methoden und Motive der Angreifer sind unklar. Aber es eint sie ihr Ziel: Angst im Alltag.
Von Gerhard Matzig
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