Gasteig-Chef Max Wagner gibt den charmanten Grüßonkel in der Black Box und zeigt damit, wie wichtig er die Belange des zeitgenössischen Tanzes im eigenen Hause nimmt. Kulturreferent Anton Biebl freut sich offenbar diebisch, auch diesmal - und schon wieder anlässlich eines Jubiläums -, seine Stadt zu berühmen. An diesem Vormittag nennt er alles, was München zur Tanzstadt macht. Und daran ist Walter Heun als Macher ja nicht unwesentlich beteiligt. Er stellt, selbst damals Anfang der Neunzigerjahre Gründungsmitglied neben Nele Hertling (Berlin) und Dieter Buroch (Frankfurt), die 25. Ausgabe der Tanzplattform Deutschland vor - es ist nach jener im Jahr 1998 die zweite in München. Wie je wird das abermals ein Programmmarathon, diesmal verteilt auf 15 Produktionen, die vom 4. bis zum 8. März 2020 an sämtlichen in München dafür offenen Spielorten zu sehen sind. Und das sind, auch wenn es das einst heftig diskutierte Tanzhaus immer noch nicht gibt, rund um den Gasteig als Veranstaltungszentrum inzwischen viele.

Sekundiert wird Heun bei seiner Präsentation von zweien der fünf Jurymitglieder, den Kuratorinnen Anna Mülter aus Berlin und Ingrida Gerbutavičiūtė aus Frankfurt am Main und Vilnius. An ihnen lässt sich nicht nur der Wandel der Auswahlkriterien für die Plattformen im vergangenen Vierteljahrhundert sehr gut ablesen, sondern der Wandel der Gesellschaft, dem das Programm auch inhaltlich Rechnung trägt. Die Länder-Tanzplattformen, die sich als Netz über Europa ausbreiteten, dienten ja zunächst vor allem als Leistungsschauen der oft sehr subjektiv gewählten und qualitativ nicht immer überzeugenden "Besten" der freien Szene, und dabei als Infoforum für internationale Veranstalter sowie, speziell in Deutschland, Goethe-Auslandsinstitutsleiter als Multiplikatoren. Heute spiegelt die Tanzplattform auch den Austausch von freier Szene und Mehrspartentheatern wider. Mülter steht vorrangig für Diversität, und Gerbutavičiūtė auch dafür, dass, was auf der Tanzplattform Deutschland präsentiert wird, keineswegs deutsch sein muss, sondern schwerpunktmäßig in Deutschland produziert. Auch wenn der Tanz als übersprachliche Kunst schon immer international war, kann Heun damit als Pionier unter den internationalen Tanznetzwerkern verwirklicht sehen, wovon er anfangs nur träumen konnte.

Gefragt ist diesmal mehr denn je die Neugier der Zuschauer, denn die meisten Namen im Programm kennt man noch nicht. Wieder auf der Plattform dabei ist die Berlinerin Isabelle Schad. Außerdem ist die Israelin Scharon Eyal mit ihrer für Tanzmainz kreierte und mit dem Faust ausgezeichnete "Soul Chain" eingeladen. Und Moritz Ostruschnjak repräsentiert als Leuchtturm mit "Unstern" die Tanzstadt München. Infos unter www.jointadventures.net.