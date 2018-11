19. November 2018, 18:43 Uhr Moderne Unterhaltung Viva Varieté

60 Programme, 700 Künstler, mehr als eine Million Gäste: Das Münchner GOP-Theater wird zehn, die Betreiber ziehen Bilanz - und freuen sich über das Potenzial des artistischen Nachwuchses

Von Barbara Hordych

Erklärungsbedarf gibt es nach wie vor. Doch inzwischen hat sich die Fragestellung weiterentwickelt. Was ist Varieté überhaupt, lautete die Frage, als die Hannoveraner Unternehmerfamilie Grote im Herbst 2008 in der ehemaligen Kleinen Komödie am Max-II-Denkmal ihr fünftes Haus in Deutschland eröffnete. Heute, zehn Jahre später, formuliert Peter Weil, der Direktor des Münchner GOP-Hauses in der Maximilianstraße 47, die Frage anders: "Wie sieht modernes Varieté aus?" Das wolle er den Besuchern vermitteln, sagt Weil. Gemeinsam mit der stellvertretenden Direktorin Nicola Wucher hat er im Restaurant Leander, das ebenfalls zum Haus gehört, Platz genommen, um das zehnjährige Bestehen zu bilanzieren.

"Wo heute das Restaurant mit 60 Plätzen ist, befand sich früher die Garderobe der Kleinen Komödie", sagt Nicola Wucher. Die Heidelberger Touristik-Fachwirtin war als Frau der ersten Stunde sogar schon ein halbes Jahr vor der Eröffnung zugegen, als das Gebäude noch umgebaut wurde. "Gemeinsam mit einem Techniker, den wir von der Kleinen Komödie übernommen haben. Er kannte sich hervorragend im Haus aus, wusste, wo jede Leitung verläuft", sagt Wucher. Als dann im Herbst 2008 das Varieté eröffnete, erlebte das Team eine Überraschung: "Es standen tatsächlich Leute vor der Tür, die uns ihre Abonnentenkarten von der Kleinen Komödie vorzeigten und meinten, sie bekämen von uns entweder ihr Geld zurück oder könnten damit unsere Vorstellungen besuchen", sagt Wucher und schmunzelt.

Der Augsburger Betriebswirtschaftler Peter Weil hingegen, der 15 Jahre lang als Marketingleiter bei BMW und Adidas international tätig war, bevor er sich von der Hannoveraner Unternehmerfamilie abwerben ließ, hatte mit anderen Missverständnissen zu kämpfen, als er im Freundes- und Kundenkreis erzählte, dass er "zum Varieté" gewechselt sei. "Kann ich denn da auch meine Frau mitbringen?" wurde er häufiger gefragt, erinnert er sich - und schmunzelt ebenfalls. Da es "in München keine Tradition mehr gab, an die das Varieté-Haus hätte anknüpfen können", geisterten mitunter kuriose Klischees von Nackttänzerinnen in plüschigem Ambiente in den Köpfen herum, sagt Weil.

Nicola Wucher und Peter Weil arbeiteten früher als Marketingexperten für Touristikunternehmen und Firmen wie BMW und Adidas, ehe sie zum Varieté wechselten. Als Direktoren lenken sie seit vielen Jahren zusammen die Geschicke des Münchner GOP-Theaters. (Foto: Jan Staiger)

Das passiert heute nicht mehr? Weil verneint. "Wenn auch nicht jeder Münchner schon im GOP-Varieté-Theater war, wissen die meisten inzwischen doch, dass es uns gibt und wie unser Angebot aussieht." Gespielt wird an sechs Tagen in der Woche, alle zwei Monate wechseln die Programme. Seit 2008 wurden in München 60 unterschiedliche Shows von etwa 700 Künstlern, oft Weltmeister in ihren Disziplinen, aus 30 Ländern vor mehr als einer Million Gäste gezeigt. Eine Erfolgsgeschichte, nicht nur für das Münchner Haus mit seinen 70 festen Mitarbeitern, sondern auch für die Eigentümer der GOP-Entertainment-Group, mittlerweile Europas größtes Varieté-Unternehmen, die im September in Hamburg ihr "siebeneinhalbtes" Haus eröffneten.

"Ich nenne es ein halbes Haus, weil wir dort zunächst nur bis März 2019 spielen", sagt Weil. Das "wir" kommt ihm ganz selbstverständlich über die Lippen. Als Geschäftsführer des Münchner GOP-Theaters erlebe er "die höchste Identifikation mit einem Unternehmen, die ich je hatte", schwärmt Weil. Das sei eben etwas ganz anderes, als Sportartikel oder Autos zu verkaufen, "zu denen kann man halt kein emotionales Verhältnis aufbauen".

Ein Sog, dem sich offensichtlich auch die Hamburger nicht entziehen können. Der dortige Testlauf habe "sofort gezündet", berichtet Nicola Wucher. Zwar zeige das Privattheater "Schmidt" dort auch Varieté, "aber eher die traditionelle Variante, nicht das, was wir bieten". Womit sie die Brücke zum eingangs erwähnten "modernen" Varieté schlägt. Die Hamburger staunen derzeit über "Wet", eine Show, die die Münchner schon vor einigen Jahren begeisterte, ebenso wie ihr Vorläufer "Soap". In ihr treten Artisten in Badewannen auf, zum Schluss gibt es auf der Bühne sogar eine Riesenüberschwemmung.

"Man kann ja die Varieté-Künste nicht neu erfinden. Man kann sie aber auf eine neue, überraschende Art interpretieren", sagte Werner Buss, seit 26 Jahren Kreativchef aller GOP-Shows, jüngst bei der Premiere der Show "Trust Me" in München. Das Konzept kenne im wesentlichen drei Varianten, wie seine Frau Nicola Wucher erklärt: Mal werde eine Geschichte erzählt, durch die sich ein roter Faden zieht, wie etwa im vergangenen Jahr in "Grand Hotel". Mal gebe es ein avantgardistisches Spektakel wie jene Show aus Licht und Puppen, die vor Jahren als "Dummy" Furore machte und im vergangenen Jahr ihre Wiederauferstehung als "Dummy 2.0" erlebte. Oder das Format ist eine Moderationsshow wie derzeit "Trust Me". "Aber auch hier gibt es mehr als nur den Ansager, der den Zuschauern erst ankündigt, was sie sehen werden und ihnen danach erklärt, was sie gesehen haben. Bei uns sind die Moderatoren immer auch Künstler mit eigenen Darbietungen, die oft im Mittelpunkt der Show stehen", sagt Weil, der sich selbst lieber als Gastgeber denn als Manager versteht. Nach der Vorstellung ist er regelmäßig im Foyer zu finden, "eine tolle Gelegenheit, um zu hören, was den Zuschauern an einer Show gefällt - oder auch nicht". Vor sechs Jahren kam er dort mit einem amerikanischen Ehepaar ins Gespräch, das sich seitdem jedes Frühjahr bei ihm meldet, um im Zuge seiner Europareise einen Besuch im GOP einzuplanen. "Selbst wenn ich ihnen von einer Show abrate, weil sie sehr wortlastig und für sie deshalb nicht verständlich ist, buchen sie trotzdem - sie sagen, sie lieben einfach die Atmosphäre und das Haus", sagt Weil.

Historie Der Georgspalast - kurz "GOP" genannt - etablierte sich in den Zwanzigerjahren in Hannover als Tanzcafé. Im Zweiten Weltkrieg ausgebombt, wurde er 1948 als GOP-Varieté-Theater wiedereröffnet, musste aber 1962 als eines der letzten Varietés in Deutschland aufgeben. Nach 30 spielfreien Jahren wagte die Unternehmerfamilie Grote 1992 das Experiment und öffnete erneut die Türen des GOP - als Spielstätte für modernes Varieté. Seitdem folgten Standorte in Essen, Bad Oeynhausen, Münster, München, Bremen und Bonn. Im September dieses Jahres wurde in Hamburg das "siebeneinhalbte" Haus eröffnet, als Testlauf bis März 2019. by

Deshalb hält er auch die Auswahl freundlicher Servicekräfte für sehr wichtig. "Ich vertrete den Standpunkt, Teller tragen kann jeder lernen. Von daher ist für mich bei einem Bewerber der Lebenslauf nicht entscheidend. Viel wichtiger sind mir die Persönlichkeit und die Ausstrahlung", sagt der Marketing-Experte. Einer Fachkraft habe er kündigen müssen, obwohl sie aus einer "Drei-Sterne-Küche" kam. "Sie war einfach zu steif und konnte keinen Kontakt zu unseren Gästen aufbauen."

Hohe Bindekräfte kann man dem Haus mit seinen 300 Tischplätzen zweifelsfrei attestieren. Die Auslastung von 55 Prozent im ersten Jahr 2008/2009 hat sich auf eine von mehr als 80 Prozent im Jahr 2018 gesteigert. Ein wichtiges Standbein des Hauses ist das Firmengeschäft, um das sich Nicola Wucher kümmert. Dazu gehören nicht nur die Weihnachtsfeiern, sondern auch Tagungen, die sich über das ganze Jahr verteilen. "Tagsüber werden die Bilanzen besprochen, abends gibt es zur Erholung unsere Show", sagt Wucher. Ihr Herzensprojekt ist freilich der "Talents"-Wettbewerb, ein bayerisches Kinder- und Jugend-Varieté-Festival, das einmal im Jahr im GOP ausgerichtet wird. "Normalerweise suchen wir unsere Künstler in der ganzen Welt. Und dann stellen wir bei ,Talents' plötzlich fest, wie viel kreatives Potenzial praktisch direkt vor unserer Haustür existiert." Der artistische Nachwuchs dürfte also gesichert sein.