Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Die Augenpartie braucht besondere Pflege. Denn dort gibt es kaum Unterhautfettgewebe und wenige Talg- und Schweißdrüsen.

Das erklärt Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel. Zudem ist die Haut an dieser Stelle besonders dünn - dadurch entstehen leicht Fältchen. Was also tun?

Am besten versorgt man die Augenpartie mit Lipiden und Feuchtigkeit. Diese sind in speziellen Augenkonturprodukten enthalten - viele davon haben auch Wirkstoffe, die freie Radikale bekämpfen und die Zellerneuerung anregen. Gleichzeitig können diese abschwellend wirken und Augenringe mildern, erläutert Huber.

Eine intensive, langanhaltende Feuchtigkeit bieten beispielsweise auch Gel-Pads, die konzentrierte Wirkstoffe wie Ceramide und Glycerin enthalten. Diese glätten die Haut - zudem erhält die Augenpartie neue Elastizität und fühlt sich kühl und frisch an.

Grundsätzlich gilt bei Pads und speziellen Augenprodukten: Am besten legt beziehungsweise trägt man sie auf die gereinigte, trockene Haut auf - und zwar bevor man seine gewohnte Pflege verwendet.