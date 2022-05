"Lumpen-Pazifisten", anmaßende Intellektuelle, Späßken mit Augenzwinkern: Zur Mobilmachung in Deutschland in Zeiten der Hysterie.

Von Hilmar Klute

Hermann Hesse ist ein Autor für manche Lebensstufen. In der Pubertät leitet er den Leser dazu an, in den eigenen Verwirrungen das Spurenelement des Eigensinns zu erkennen; mit fünfzig lässt man sich von ihm illusionsfrei erklären, warum man gut daran tut, sich, obwohl viel dafür spräche, lieber doch nicht mit dem Rasiermesser den Hals zu durchtrennen.