Visionen, wohin man schaut: In Berlin wird über eine Magnetschwebebahn nachgedacht, Hamburg wünscht sich den Hyperloop. Wäre es nicht sinnvoller, sich zunächst um die reale Mobilität zu kümmern?

Von Gerhard Matzig

Seit diesem Montag und noch bis zum 9. September verlängert sich die ICE-Verbindung zwischen München und Berlin um rund 100 Minuten. Der 9. September ist auch der Tag, an dem in München die Internationale Automobil-Ausstellung eröffnet wird, deren Kürzel IAA an einen langgezogenen Eselschrei erinnert, um die halbe Stadt lahmzulegen und den öffentlichen Raum zu eventisieren. „Kreative Visionäre, Global Player und Thought Leader“ treffen sich dann dort im sogenannten „Visionary Club“ und reden über die Mobilität von morgen. Schön wäre es, wenn es schon heute so etwas wie eine funktionierende Mobilität in Deutschland gäbe. Etwa so wie früher.