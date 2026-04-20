Ich hätte es damals so nicht ausgedrückt, und es klingt möglicherweise extrem, aber es gab eine Zeit, in der ich Selbsthass für eine Art Superkraft hielt. Ich glaube, dass es vielen Frauen ähnlich ging, auch weil zuletzt einige Bücher erschienen sind, die dazu ermuntern, darüber nachzudenken, warum das so war und wie es anders geht. Sagen wir zwischen Anfang zwanzig und Anfang dreißig erachtete ich es jedenfalls für normal oder lebensstrategisch notwendig, möglichst anstrengende Umstände für mich selbst zu schaffen.