Helene (Mala Emde) würde gerne selbst bestimmen, was sie werden und wer sie sein will.

Schauspielerin Mala Emde ist grandios in der Hauptrolle der Bestsellerverfilmung "Die Mittagsfrau". Aber hat den Rest eine KI generiert?

Von Martina Knoben

"Was bist du nur für eine Mutter!", schreit Wilhelm (Max von der Groeben) seine Frau Helene (Mala Emde) an. Ihr Baby, der kleine Peter, schreit immerzu, draußen tobt der Krieg und drinnen bricht Helene unter der Belastung von Mutterschaft, Haushalt und der Gewalt in ihrer Ehe fast zusammen. Ein Kissen hat sie Peter ins Gesicht gedrückt, bis sie das Entsetzen packt und laut aufschreit.