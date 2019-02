28. Februar 2019, 18:38 Uhr Mitmachpaket Ja, ja, so blau, blau, blau

Hat doch Heinos Hannelore, die er einst auf der Miss-Austria-Wahl abschleppte, was man mit nachgebastelter Schärpe goutieren kann, in der Klatschpresse versprochen: "Wer uns pflegt, erbt unsere Millionen."

Wer was vom Erfolgskuchen abhaben will, muss zeigen, dass er Heinos künstlerische Botschaft verstanden hat und hält im Konzert eine der raren ersten Singles mit den OK-Singers hoch: Die Susi mit dem Minirock.

Heino kommt ins Backstage und verabschiedet sich mit 80 Jahren von der Bühne

Von MIchael Zirnstein

Freilich kann man sich einfach mit - "Karamba, Karacho" - einem Whiskey oder Gin lustig saufen, eine blonde Perücke und eine schwarze Sonnenbrille aufsetzen und wie all die anderen Junggesellenabschiedstruppen im Backstage einmarschieren, wo man - um seinen ironischen Schlagerkonsum zu betonen - den Sänger dann mit mitgebrachten schwarzbraunen Haselnüssen bewirft. Aber wer das tut, geht auch als Walküre oder Siegfried kostümiert ins "Rheingold".

Mehr einfallen lassen muss sich allerdings, wer Heino nachträglich zum 80. Geburtstag und vorsorglich zum Abschied von der Bühne mehr Respekt zollen möchte, nämlich den, den sich der 50-Millionen-Tonträger-Mann wünscht: "Ich habe in Deutschland mehr Platten verkauft als die Beatles." So wird sich der joviale Jiu-Jitsu-Schwarzgurt und zackige Zuckerbäcker mit Konditordiplom freuen, wenn Fans sich mit selbst gefertigten Krapfen stärken, am liebsten freilich nach einem Rezept seines "Come, back"-Buches "Mit süßen Grüßen" wie der stark kakaohaltigen "Schwarzen Barbara", denn daran verdient er noch mal mit.

Wenn der blonde Bariton eine Kunst besonders beherrscht, dann die, im Laufe seiner langen Karriere immer neue Zielgruppen zu erschließen: Volks- und Wanderliedfreunde - darunter leider auch übelste Deutschtümler - ebenso wie die Partyfraktion. Schon 1989, lange vor den Fantastischen Vier, trat er mit einem - allerdings hanebüchenen - Rap-Remix vom "Blauen Enzian" in der ZDF-Hitparade auf, später blühte der Enzian schwarz, also im Metal-Look, was Heino einen Auftritt mit Rammstein in Wacken und fast schon zu viel Ehre einbrachte. Ansonsten hatte er sein erstes Nummer-eins-Album mit Cover-Versionen deutscher Pop-Hits von "Haus am See" bis "Ein Kompliment" 2013. Heino hält das für Punk, Punks wie Jello Biafra halten das für "unglaubliche Scheißmusik". Getreu diesem Erfolgsprinzip legt Heino sein grollendes "Rrrrrr" wie einen Instagram-Riefenstahl-Filter über alles, was aus urheberrechtlichen Gründen nicht klagen kann, so nun auch bei seiner finalen LP "... und tschüss".

