24. August 2018, 18:57 Uhr Mit neuem Film Terence Hill zu Gast in München

Terence Hill hat einen neuen Film gedreht und stellt ihn an diesem Sonntag persönlich vor. Sowohl bei der Vorführung im Mathäser (18.30 Uhr) als auch beim Open-Air-Kino am Olympiasee (21.15 Uhr) wird der 79-Jährige erwartet. Das Roadmovie "Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück" will der Schauspieler, Regisseur und Autor als Hommage an den 2016 gestorbenen Bud Spencer verstanden wissen.