Alle reden gerade über die Wechseljahre. Miranda July macht in ihrem Roman "Auf allen vieren" daraus einfach große Kunst. Ein Anruf in Los Angeles.

Von Marie Schmidt

Das Motiv des tiefen Falls war vor der Geschichte da, sagt Miranda July. Denn dieser Teil ihres neuen Romans ist wahr, womöglich nicht ganz so, aber so ähnlich in ihrer Familie passiert: Eine Tante hat sich umgebracht, in der Mitte des Lebens, wie schon deren Mutter, "mit fünfundfünfzig aus dem Fenster ihrer Wohnung in New York City gesprungen", heißt es im Buch.