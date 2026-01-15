Barbarei hat in der gegenwärtigen Medienlandschaft zwei Gesichter. Beide sind derzeit parallel zu besichtigen.
Social MediaEine Achse der Brutalität von Teheran nach Minneapolis
Lesezeit: 5 Min.
In Iran sind die Bildschirme schwarz, in den USA füllen sie sich mit Videos staatlicher Gewalt. So unterschiedlich die Ansätze zur Kontrolle der Medien sind, zeigen sie doch interessante Parallelen.
Iran:„Es geht den Menschen ums Überleben“
Fünf- oder sechsmal saß Mahnaz Mohammadi in Iran wegen ihres Aktivismus im Gefängnis. Nun verfolgt die Regisseurin den Aufstand gegen das Mullah-Regime aus Berlin – und ist sich sicher, dass entscheidende Tage angebrochen sind.
Lesen Sie mehr zum Thema