Millie Bobby Brown ist seit ihrer Rolle in der Netflix-Serie "Stranger Things" ein Star.

Von Susan Vahabzadeh

Wenn man neunzehn ist und eine Netflix-Reihe um einen herum konzipiert wurde, man schon zweimal für einen Emmy nominiert war, man schon auf der Liste der 100 einflussreichsten Personen der Welt des Time-Magazins gestanden hat - was bleibt da noch zu erreichen? Die britische Schauspielerin Millie Bobby Brown, ein Kinderstar seit der Serie "Stranger Things" und den "Enola Holmes"-Filmen bei Netflix und aller oben aufgezählten Erfolge bereits habhaft, wollte wohl unbedingt vor ihrem zwanzigsten Geburtstag auf der New-York-Times-Bestsellerliste stehen. Das hätte sie wahrscheinlich auch geschafft, hätte sie einen Bildband über Kuscheltiere herausgegeben - sie ist dort aber, kurzfristig, auf Platz 13 in der Belletristik gelandet, mit ihrem Roman "Nineteen Steps". Damit tritt sie in die Fußstapfen anderer schreibender Schauspieler wie Ethan Hawke, Tom Hanks, und vor allem Carrie Fisher, deren Romandebüt "Grüße aus Hollywood" immerhin mit Meryl Streep und Shirley MacLaine verfilmt wurde.