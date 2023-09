"Millennium Mambo" im Kino:Alles fließt

Von Philipp Stadelmaier

Taipeh, im Jahr 2001. Das alte Jahrhundert ist vorbei, das neue hat noch nicht richtig begonnen. Die junge Frau, die in Zeitlupe durch eine Passage geht, die grellen Lampen über ihr, und uns über die Schulter immer wieder kurz das Gesicht zuwendet: Welcher Zeit gehört sie an? Sie strebt in die Zukunft, aber gehört ihr auch schon an. Aus dem Off erinnert sie ihre Erlebnisse aus dem Jahr 2001. Da ist sie schon zehn Jahre weiter, im Jahr 2011, und blickt zurück.