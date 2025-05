Von Jakob Biazza

Der Appetithappen dann also: „Prelude“. Ein Synthesizer zunächst mal nur, vielleicht auch ein elektronisch etwas angekratztes Cello, schwer zu sagen. Ganz allein jedenfalls, fein verhallt, näht ein absteigendes Arpeggio in die Dunkelheit. Wird bald begleitet von polarkalten, im Sekundentakt tickenden Akkorden und dann von einem zweiten Arpeggio, aufsteigend diesmal, was direkt klingt, als würden zwei Gestalten in Trenchcoats einander in einem düsteren Hitchcock-Film verfolgen. Der eine den anderen. Der andere den einen. Treppauf. Und treppab. Und immer weiter im Kreis.