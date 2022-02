Von Thomas Steinfeld

Vor langer Zeit, um die Mitte der Sechziger, hörte die Jugend des Westens einen Song der britischen Popgruppe Herman's Hermits: "No milk today, my love has gone away", lautete der Refrain. Dazu läuteten die Glocken. Was die Körpersäfte einer Kuh mit der verschwundenen Liebsten zu tun haben könnten, erschließt sich jüngeren Hörern nicht, die mit fettarmer Milch in plastifizierten Pappkartons aufgewachsen sind. Zum Nachhilfeunterricht taugen hier alte und lustige Filme wie "The Kid from Brooklyn" (1946) mit Danny Kaye oder "The Milkman" (1950) mit Donald O'Connor: Die geliebte Frau hat sich aus dem Haushalt verschiedet, nun bittet der Sitzengelassene den Milchmann, ihn bei der Lieferung zu übergehen.