Der britische Historiker Peter Frankopan erhält den mit 20 000 Euro dotierten Kalliope-Preis für praxisnahe Migrationsforschung. Der Preis wird alle zwei Jahre vom Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven und seiner Stiftung vergeben. Der in Oxford lehrende Frankopan verbinde "wegweisende global-historische Erkenntnisse mit dem notwendigen Optimismus", hieß es zur Begründung. Die Preisverleihung ist am 23. November in Bremerhaven.