Von Jakob Biazza

Mick Ralphs Karriere hätte circa 1972 ganz entspannt enden können. Wie so viele. Mott the Hoople, die Band, die er unter wechselnden Namen seit Mitte der Sechziger betrieb, hatte es trotz Major-Deal nicht nennenswert in die Charts geschafft. Die sogenannte Musikindustrie war damals noch nicht ganz so schnelllebig wie heute, aber ohne echten Erfolg ging auch früher selbst großen Hoffnungsträgern irgendwann die Kraft (oder das Geld) aus. Vulgo: Auflösung.