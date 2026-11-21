Es ist zu vermuten, dass Friedrich Christian Flick 2001 wirklich nicht verstanden hat, was für eine Wut auf ihn niederprasselte, als er seine Kunstsammlung der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte. Und in der Kultur, in der er sich bewegte, war das Verständnis vermutlich noch geringer, dass man den Gönner mit Göring als Kunstsammler verglich. Da die Bundesrepublik nach dem Krieg nie besonders große Anstrengung unternommen hatte, die Erben von Traumvermögen damit zu konfrontieren, mit welcher brutalen Skrupellosigkeit diese im „Dritten Reich“ erworben und vermehrt worden waren, führten die Nachfahren ein sorgenfreies Leben unter der bewunderten Beobachtung der Boulevardpresse und der Wertschätzung der Politik. Wie soll man da Scham empfinden?